São Paulo tem 13 casos suspeitos de febre amarela; seis pessoas morreram

O estado de São Paulo registrou, desde o início deste ano, a suspeita de 13 casos de febre amarela, sendo que cinco morreram. Uma sexta vítima, que morreu na cidade de Américo Brasiliense, teve o diagnóstico confirmado para febre amarela. As informações foram divulgadas hoje (23) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Das cinco mortes suspeitas, uma foi de paciente que teria adquirido a infecção no próprio estado e quatro morreram depois de viajar para Minas Gerais, que apresenta surto, e retornar para o estado de São Paulo com sintomas da doença.

No final do ano passado, um homem de 52 anos morreu em Ribeirão Preto com diagnóstico confirmado de febre amarela. Ele ficou quatro dias internado e morreu no dia 26 de dezembro. O homem morava próximo a uma região de mata, com macacos hospedeiros do vírus. A suspeita é que espécies silvestres do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença, possam ter infectado a vítima.

Em abril do ano passado, outra pessoa também teve a morte confirmada pela mesma doença no município de Bady Bassit. O local da infecção dessa vítima foi a área silvestre, chamada de Mata dos Macacos, em São José do Rio Preto.

Vacinação

A Secretaria de Saúde de Catanduva cancelou o trabalho de vacinação contra a febre amarela na zona rural que estava marcado para este sábado, dia 21 de janeiro. A decisão foi tomada devido ao mau tempo que atinge a região e compromete a locomoção das equipes envolvidas no serviço pelas estradas, que são de terra nessas áreas. O trabalho foi remarcado para o próximo final de semana, dia 28.

A primeira etapa da campanha destinada ao público que vive na área rural foi realizada no sábado passado, dia 14. Na ocasião, foram aplicadas 170 doses da vacina. O objetivo da intensificação é atingir toda população que vive nessa área, apontada como prioridade por estar perto de mata e mais distante de campos urbanos.

Modo silvestre

Desde 1942, não há registro de transmissão urbana de febre amarela no Brasil. O risco de uma volta da transmissão urbana é teórica, mas existe, disse o infectologista do Instituto Emílio Ribas. Segundo Jessé Reis, o país registrou ciclos silvestres de transmissão em 2003, 2008 e 2009.

Em todo o país, de acordo com o Ministério da Saúde, os casos continuam concentrados em região de mata silvestre. O último balanço do ministério, de sexta-feira (20) aponta 272 casos suspeitos em Minas Gerais, 47 foram confirmados e 25 óbitos. No Espírito Santo, são 11 casos suspeitos. O próximo balanço será divulgado hoje (23) à noite.

Fernanda Cruz – Repórter da Agência Brasil, com informações locais

Foto – Divulgação/Arquivo NM