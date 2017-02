São Paulo: 3,7 milhões de veículos devem trafegar pelas estradas no feriado

As concessionárias responsáveis pelas estradas paulistas preveem que 3,7 milhões de veículos deverão circular pelas rodovias que levam ao litoral e ao interior durante o feriado de carnaval. Diante disso, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) vai aumentar o monitoramento das operações e da prestação de serviços. Será implementado um esquema especial com reforço no monitoramento e na manutenção dos equipamentos, como telefones, câmeras, painéis de mensagem e veículos de apoio operacional. Também haverá aumento no número de guinchos, ambulâncias e veículos de atendimento e socorro ao usuário, além da realização da Operação Papa-fila nos pedágios, para agilizar a passagem pelas cabines de cobrança manual.

A operação será implantada nas rodovias Autoban (sistema Anhanguera/Bandeirantes), Viaoeste (sistema Castelo Branco/Raposo Tavares), Ecovias (sistema Anchieta/Imigrantes), Ecopistas (sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto), Rodoanel Oeste (Trecho Oeste Rodoanel) e SPMar (trechos Sul e Leste do Rodoanel). Também haverá esquema especial de operação e atendimento aos usuários no interior paulista, nos trechos que incluem os 6,9 mil quilômetros de pistas administradas por 20 concessionárias do Programa de Concessão Rodoviária do Estado de São Paulo.

De acordo com a Ecovias, devem passar pelo Sistema Anchieta/Imigrantes, em direção ao litoral paulista, até 490 mil veículos. A Operação Descida, com sete pistas para descida e três para subida, será implantada às 10h desta sexta-feira (24). A descida da serra será feita pelas pistas sul e norte da Via Anchieta e a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da Imigrantes. A previsão é de que a operação continue em vigor até as 22h de amanhã (25) e volte a entrar em vigor das 8h às 13h de domingo (26).

Na segunda-feira (27) deve haver aumento do tráfego no sentido São Paulo a partir das 17h, quando será implantada a Operação Subida, com duas pistas para descida e oito para subida até a 1h de quarta-feira (1º). Duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta serão destinadas aos veículos que retornam a São Paulo, enquanto a pista sul da Anchieta ficará para a descida da serra. A previsão é de que a operação seja implantada novamente entre as 9h de terça e as 2h de quarta.

No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, entre 1,1milhão e 1,3 milhão de veículos devem passar pelas quatro praças de pedágio nos dois sentidos, entre a 0h de sexta-feira (24) e as 23h59 da quarta-feira de Cinzas. Segundo a Ecopistas, a previsão é de que o fluxo de veículos seja mais intenso das 13h às 18h de hoje e das 5h às 10h deste sábado. No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos entre as 14h e as 19h de terça-feira e entre as 16h e as 20h de quarta-feira.

Na Rodovia dos Tamoios, cerca de 207 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao litoral norte. A operação especial do feriado começa nesta sexta-feira a partir das 13h, com a implantação de uma faixa adicional no trecho de serra, que ficará disponível até as 17h de amanhã. Na terça-feira, a pista de subida voltará ao normal.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a previsão é de que trafeguem até 950 mil veículos entre a saída e chegada à capital, de hoje a 1º de março. Nesta sexta-feira, o tráfego será mais intenso entre as 15h e as 19h e no sábado, entre as 10h e as 13h. Na volta, o período de maior movimento será entre as 12h e as 21h de terça-feira (28) e na quarta-feira (1), entre as 10h e as 19h. O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber 780 mil veículos, com o tráfego aumentando a partir da 0h de hoje até as 23h59 de amanhã. Para o retorno a São Paulo, a previsão é de fluxo carregado das 6h às 23h de terça-feira.

Flávia Albuquerque – Repórter da Agência Brasil

Foto – Divulgação/Arquivo NM