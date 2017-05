O município de Santa Adélia será a primeira cidade a receber a 5ª edição do Unimed na Praça – programa da Unimed Catanduva voltado ao atendimento gratuito de beneficiários e população em geral. O evento será realizado no dia 27 de maio, das 9 ás 13 horas, na Praça Dr. Adhemar de Barros (praça da Matriz), no centro da cidade.

Por meio do programa, que já realizou mais de 11 mil atendimentos nas 19 cidades da área de ação da Unimed Catanduva, a cooperativa oferece serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), com medição de peso, altura e circunferência abdominal, e orientação nutricional.

“Uma avaliação prévia, que inclui aferição de pressão e o teste de glicemia, é possível prevenir doenças graves como a hipertensão e o diabetes. No Unimed na Praça, a população tem esta oportunidade de forma gratuita e, ainda recebe orientação adequada”, disse o Diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

Além dos serviços focados na saúde, o evento contará também com diversão para crianças, com pula – pula e entrega de pipoca.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM