Safra tem início com quadro enxuto de funcionários, diz Sindicato

Foi-se o tempo em que o início da safra da cana-de-açúcar era sinônimo de aumento de contratações por parte das empresas. Ainda se recuperando da crise dos últimos anos, o setor deve trabalhar com quadro enxuto de funcionários, principalmente, nas fábricas.

Essa é a estimativa do presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal), Sérgio Urize. Pelo menos, para as usinas da área de atuação da entidade. Ao todo, são cinco.

“A exceção fica por conta dos cargos de motoristas e trabalhadores rurais, para os quais sempre há aumento de contratação para a safra. Nas indústrias, o que vemos é um quadro menor de mão-de-obra, mantendo aqueles que já foram efetivados. Reflexo da contenção de despesas – como alegam as empresas – e do aumento da tecnologia empregada na produção”, afirma.

A previsão de especialistas é que as usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processarão 620 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2017/18, cujo início oficial foi 01 de abril. O volume representa aumento de 2,5% ante o ciclo 2016/17.

Quanto aos produtos, a consultoria prevê fabricação de 37,1 milhões de toneladas de açúcar (+4,1%) e 25,9 bilhões de litros de etanol (+1,3%). Já na região de Catanduva, de acordo com Urize, é difícil prever qual dos itens terá produção privilegiada.

“Vai depender muito da situação de cada uma delas. Tem uma empresa, por exemplo, que vai produzir uma cota mínima de açúcar, porque precisa cumpri-la, devido a um compromisso já assumido, depois, a produção será voltada ao etanol. Acredito que haverá um equilíbrio, para que as metas sejam atendidas”, salienta.

De acordo com consultorias especializadas, houve melhora no trato das lavouras, com compras recordes de adubo em São Paulo no ano passado. Mas, apesar disso, a planta que será colhida em 2017/18 tende a ser mais velha, devido à baixa taxa de renovação nas últimas temporadas, com envelhecimento dos canaviais.

O presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, Marco Antonio Viol, explica que as indústrias que passaram por dificuldades em safras anteriores não conseguiram recuperar a área de plantio na temporada recém-terminada mesmo com as boas cotações do etanol e do açúcar em 2016.

Da Redação, com informações da Assessoria de Imprensa/Sinal

Foto – Divulgação/Arquivo NM