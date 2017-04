Safra da laranja tem queda de 18% na região

A safra 2016/2017 de laranja foi de 245,31 milhões de caixas, de 40,8 kg cada, segundo o Fundecitrus – Fundo de Defesa da Citricultura.

O fechamento desta safra é 18% menor do que a de 2015/16 encerrada em 300,65 milhões de caixas e o número representa uma queda de 0,17% em relação à estimativa inicial feita pelo próprio Fundecitrus, em maio de 2016, no início da safra.

De acordo com o levantamento, nesta safra foram colhidas 48,31 milhões de caixas das variedades Hamlin, Westin e Rubi; 13,62 milhões de caixas das variedades Valência Americana, Valência Argentina, Seleta e Pineapple; 74,17 milhões de caixas da variedade Pera Rio; 80,14 milhões de caixas das variedades Valência e Valência Folha Murcha; 29,07 milhões de caixas da variedade Natal. Da produção estimada cerca de 9,56 milhões de caixas foram produzidas no Triângulo Mineiro.

Segundo a Fundecitrus, a taxa de queda de frutos ficou abaixo do esperado devido, principalmente, à colheita que foi mais rápida neste ano.

“A quantidade de frutos por caixa foi alterada devido ao ganho de peso das laranjas sendo necessários 26 frutos a menos do que na estimativa inicial para compor uma caixa de 40,8 kg. O crescimento dos frutos foi provocado pelo baixo número de laranjas por árvore”.

Ao longo da safra as chuvas chegaram a 1.376 milímetros, em média, nas regiões produtoras, de maio de 2016 a março de 2017, superando a expectativa de 1.330 milímetros no acumulado até abril de 2017. A precipitação mais significativa para o aumento do peso das laranjas foi a que ocorreu nos meses de maio a agosto, quando choveu praticamente o dobro do previsto para o período, especificamente, 279 milímetros.

O trabalho de estimativa e acompanhamento de safra é feito pelo Fundecitrus, em parceria com a Markestrat, a Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP) e o Departamento de Estatística da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal (FCAV/Unesp). A estimativa da safra de laranja 2017/2018 será divulgada em 10 de maio.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo