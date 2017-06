SAEC realizará obras para eliminar ondulações na avenida Eng. José Nelson Machado

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) realizará durante o feriado desta quinta-feira, dia 15, as obras de regularização do pavimento asfáltico da avenida Eng. José Nelson Machado, no trecho compreendido entre a rua Amazonas e o semáforo existente após o Garden Shopping.

O trabalho de recuperação será feito por toda a extensão que atualmente apresenta-se muito ondulada e desnivelada. Durante as obras, agentes de trânsito e equipes da Guarda Civil Municipal estarão no local para orientar motoristas a respeito do acesso ao McDonald’s.

A orientação para os motoristas é de que evitem o trecho. Além da própria avenida, a rua Pernambuco, a partir da rua Amazonas, deverá ser interditada. O fluxo do viaduto Pedro Rotta, a partir do São Francisco, não terá alterações.

De acordo com a STU, as opções de contorno são pela rua Pará, descendo a rua Minas Gerais até a avenida, ou pela rua 15 de Novembro. Nesse caso, o motorista faz o contorno pela rua América para acessar o viaduto Pedro Rotta.

A previsão é de que o serviço seja executado no mesmo dia. Em caso de chuvas, a obra será adiada e uma nova data será agendada. O objetivo da SAEC é reduzir, ao máximo, o transtorno à população em razão das interdições.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/SAEC