Roger Federer e Rafael Nadal decidem o Australian Open 2017

Duas lendas do tênis mundial vão decidir neste domingo a edição 2017 do Australian Open. A partir das 6h30, o suiço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal vão decidir o título do primeiro Grand Slam da temporada. Este será o 35º duelo entre eles, sendo o 12º Grand Slam.

O espanhol tem a vantagem de ter 23 vitórias contra 11 derrotas diante do suiço. Outro ponto favorável para o ‘Toro Miúra’ é o tipo de quadra onde a partida será disputada: apesar de ser especialista no saibro, Nadal já venceu nove vezes Federer em quadra rápida.

Na contagem entre os dois de título de Grand Slam, a vantagem é para Federer. Ele já conquistou 17 títulos, enquanto Nadal, 14. O suiço também é o recordista em número de finais, e disputará sua 28ª decisão.

A partida, que será disputada em Melbourne, terá transmissão pelo canal de tv por assinatura Espn.

Da Redação

Foto – Divulgação/Australian Open