Rio Preto: Polícia controla situação após tentativa de assalto em hipermercado

A Polícia Militar de Rio Preto encerrou a ocorrência de tentativa de assalto registrada em um hipermercado na Avenida Alberto Andaló. Dois ladrões morreram após trocas de tiros, e todos os reféns foram libertados sem ferimentos.

Dois policiais ficaram feridos sem gravidade durante o tiroteio. Um terceiro homem acusado de participar do crime foi detido e outros dois se entregaram.

Uma funcionária do shopping que fica próximo ao hipermercado disse que clientes e colaboradores se esconderam no estoque da loja em que trabalha. “Foi um desespero, vivemos momentos de terror…um grande sufoco. Todas as pessoas gritavam de forma desesperada, por todo o shopping. Agora, já está tudo bem”, disse a funcionária, que pediu para não se identificar.

O trânsito na Rodovia Washington Luis (SP-310) já está liberado. Policiais intensificaram o policiamento nas ruas centrais da cidade, após uma forte onda de boatos de ações violentas ter se disseminado. Comerciantes chegaram a baixar as portas com medo de represálias.

A Polícia desmentiu a suposta onda de crimes e já tranquilizou aos moradores, clientes e comerciantes.

