Reunião mensal de Antigomobilistas é neste domingo, 16

A Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) realiza neste domingo, dia 16, das 9 às 12 horas, na Praça 9 de Julho, o 3º Encontro de Antigomobilistas de 2017. O evento tem parceria da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A finalidade do encontro é atrair colecionadores e apreciadores, de todas as idades, de veículos das décadas passadas, proporcionando o resgate e a preservação do acervo existente na cidade. A ação permite a troca de informações e intercâmbio entre fãs, admiradores, entusiastas e interessados no assunto.

A reunião é realizada sempre no terceiro domingo de cada mês. São expostos entre 25 a 50 carros e participam pessoas de Catanduva e toda região.

Nacional

O encontro nacional, realizado no último domingo, dia 9, reuniu mais de 500 veículos antigos, de diversas regiões do país, no Centro de Catanduva. Ao todo, mais de seis mil pessoas visitaram a exposição ao longo do dia.

