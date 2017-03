Restituições do Imposto de Renda chegam a R$ 1,07 milhão para a região

Dados divulgados pela Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto, que abrange 72 cidades da região, mostram que 900 contribuintes terão direito a exatos R$ 1.076.869,76 milhão em valor do novo lote de restituições do Imposto de Renda.

Os dados podem ser consultados a partir de hoje pelo site www.receita.fazenda.gov.br. O crédito para cada contribuinte vai ser disponibilizado a partir do dia 15, diretamente em conta bancária.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e à situação cadastral no CPF. Com o aplicativo, será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, preenchendo o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

