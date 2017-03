Requerimento pede que R$ 2 milhões sejam destinados para entidades

A sexta sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na última terça-feira (15), foi marcada pela propositura dos vereadores para que os projetos sociais de Catanduva continuem a funcionar.

Um requerimento de autoria do vereador Dr. Nilton Candido (PTB) pede que a Mesa Diretora elabore um Projeto de Lei para que a Câmara devolva R$ 2 milhões para a Prefeitura e que esta distribua o valor para as entidades assistenciais ao longo do ano. O documento foi assinado por todos os parlamentares da Casa. “Vamos diagnosticar os aspectos jurídicos dessa medida para saber se ela é viável”, disse Cândido durante a sessão.

O Chefe do Legislativo, Aristides Jacinto Bruschi, acrescentou dizendo que os vereadores têm o compromisso de economizar e que esse dinheiro também ajude não somente as entidades assistenciais, mas também a área da educação. “Queremos que as vagas em creches sejam mantidas também junto disso”.

Reunião

Uma reunião entre os parlamentares deve definir quais entidades serão beneficiadas, além do valor que cada uma receberá. “As entidades não podem parar de funcionar, bem como o horário estendido das creches. Vamos trabalhar com afinco nessa reivindicação”, finalizou.

Da Redação, com informações da Assessoria de Imprensa da Câmara de Catanduva

Foto – Divulgação/Arquivo NM