Repasses de ICMS para Catanduva atinge R$ 8,4 milhões

Arrecadação com IPVA ultrapassou os R$ 9,4 milhões

A secretaria da Fazenda divulgou repasse no valor de R$ 8.491.672,13 ao município de Catanduva referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos meses de janeiro e fevereiro e também primeira parcial de março. Já o montante enviado aos cofres da prefeitura referente ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somou R$ 9.402.724,80 somente no mês de janeiro.

Os dados foram divulgados ontem (2) pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Para os demais municípios paulistas, foram destinados R$ 783,10 milhões em repasses de ICMS. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda é referente ao montante arrecadado no período de 20 a 24 de fevereiro.

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Os municípios paulistas já haviam recebido R$ 1,06 bilhão nos repasses anteriores, realizados em 7/2, 14/2 e 21/2, relativos à arrecadação do período de 30/1 a 3/2, de 6/2 a 10/2 e de 13/2 a 17/2. Com os depósitos efetuados nesta quinta-feira, o valor total distribuído às prefeituras em fevereiro foi de R$ 1,84 bilhão.

Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990.

Índice de Participação dos Municípios

Os repasses aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios, conforme determina a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Em seu artigo 158, inciso IV está estabelecido que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertencem aos municípios, e 25% do montante transferido pela União ao Estado, referente ao Fundo de Exportação (artigo 159, inciso II e § 3º).

Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente (artigo 3°, da LC 63/1990), para aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 3.201, de 23/12/81, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.510, de 29/12/93. ​

Da Redação, com informações da Secretaria da Fazenda de São Paulo

Foto – Divulgação/Arquivo NM