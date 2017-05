Repasse de FPM para Catanduva aumenta 20,40% em um mês

Dados divulgados pelo Tesouro Nacional, do Governo Federal, apontaram um aumento de 20.40% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para Catanduva entre os meses de Março e Abril.

Enquanto no terceiro mês do ano foram destinados exatos R$2.285.578,77, no período seguinte o valor foi de R$2.753.733,84. Os valores de Maio – ainda não consolidados – compreendem apenas um repasse, que atingiu R$2.011.074,92.

Em fevereiro, o município recebeu R$3.647.813,65. O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional, da União para os Estados, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. De acordo com o IBGE, Catanduva possui pouco mais de 120 mil habitantes.

Desde o início de 2017, foram encaminhados R$13.543.669,38 com FPM. Os critérios atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes de participação dos Municípios estão baseados na Lei n.º. 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e no Decreto-Lei N.º 1.881/81.

Anualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulga estatística populacional dos Municípios e o Tribunal de Contas da União, com base nessa estatística, publica no Diário Oficial da União os coeficientes dos Municípios.

A Lei Complementar 62/89 determina que os recursos do FPM serão transferidos nos dia 10, 20 e 30 de cada mês sempre sobre a arrecadação do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse.

