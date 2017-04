Região recebe atrações do Circuito Cultural Paulista

Em abril, o Circuito Cultural Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, passará por Catanduva e cidades da região com música, teatro, dança e circo. São mais de 30 espetáculos gratuitos ao longo do mês.

A Cia. Um traz à Catanduva, no dia 29 de abril (sábado), o espetáculo Oliver Twist. Adaptada da obra literária homônima de Charles Dickens, a peça relata as aventuras de um garoto órfão que vive à deriva na sociedade inglesa do século XIX. A peça pode ser conferida no Bosque Municipal (Rua 3 de Maio, 17), às 15h00.

O Circuito terá início em Santa Fé do Sul, que recebe a peça Razão Social, da Cia. Tertúlia de Acontecimentos, neste domingo. O espetáculo conta a história de Sabino (Gero Camilo), um operário, e Jucelino (Victor Mendes), um estudante, que fogem da polícia no centro do Rio de Janeiro na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, dia do Golpe Militar. O espetáculo começa às 21h00, no Complexo Turístico, que fica na Av. Paulo Nunes da Silva, s/nº.

A peça Esta Criança, da Cia. Brasileira de Teatro, com participação da atriz Renata Sorrah, será apresentada em Votuporanga no dia 20 de abril. A obra, criada a partir do texto do autor francês Joël Pommerat, inédito no Brasil, revela a intimidade em dez situações-limite. A peça mostra histórias fragmentadas que tratam de relacionamentos entre pais e filhos, com laços familiares desvendados de maneira direta e concisa. Os atores se alternam em diversos personagens e não há protagonistas. O espetáculo venceu quatro Prêmios Shell de Teatro. Será às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Av. dos Bancários, 3.299).

Já no dia 22 de abril, sábado, Ouroeste receberá a Cia. Faísca com o espetáculo infantil O Príncipe Caranguejo. A peça conta a história de um pescador azarado que pesca algo surpreendente capaz de mudar a vida de todo o reino. Com um grande pedaço de tecido, uma escada, silhuetas coloridas e muita imaginação, as atrizes transformam o palco numa aventura por lugares inimagináveis. Será às 20h00, na EE Profª Sansara Singh Filho (Rua Fernão Dias Paes Leme, 1.315).

Bady Bassit entra na programação no dia 29 de abril, sábado, com a apresentação circense Ítaca – Uma Vivência Histórica, da Cia. Voos. A apresentação conta a história de Dona Gema, que, com um mapa herdado de sua avó, sai em uma jornada em busca de Ítaca. No caminho, convida a plateia para a construção dessa aventura, a partir da dança, textos poéticos e da relação com os objetos que, retirados da mala, vão contando e recontando a história. Será na Praça Governador “Mário Covas”, que fica na Rua Castro Alves, s/nº, às 17h00.

Também no dia 29, a Cia. Danças Claudia de Souza apresenta, em Monte Aprazível, o espetáculo Roda de Pólvora, o segundo trabalho da Trilogia Samba, resultado de uma pesquisa iniciada em 2009. O espetáculo mergulha no ambiente das sensações e experiências dos rituais das religiões afro-brasileiras. A apresentação será às 21h00, no Centro Cultural Ana Maria Ceneviva Berardo, que fica na Rua Tiradentes, 1.124.

Para encerrar a programação da região, Palmares Paulista recebe, na mesma data, a performance Parangolé Graffitti, do Teatro das Senhoritas, às 21h00. O trabalho visa intervir no cotidiano das pessoas transformando alguns minutos de um dia comum em uma experiência artística por meio do Parangolé, obras vestíveis do artista plástico Hélio Oitica, e do Graffiti. Parangolé-Graffiti é uma performance partilhada, em que o público constrói juntamente com os artistas um figurino-cenário. A intervenção será no Centro de Lazer, na Rua Sete de Setembro, s/nº.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA REGIÃO

09/04 – Santa Fé do Sul

Razão Social – Cia. Tertúlia de Acontecimentos [Teatro]

Local: Complexo Turístico – Av. Paulo Nunes da Silva, s/nº

Hora: 21h00

20/04 – Votuporanga

Esta Criança – Cia. Brasileira de Teatro [Teatro]

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” – Av. dos Bancários, 3.299

Hora: 20h30

22/04 – Ouroeste

O Príncipe Caranguejo – Cia. Faísca [Infantil]

Local: EE Profª Sansara Singh Filho – Rua Fernão Dias Paes Leme, 1.315

Hora: 20h00

29/04 – Bady Bassit

Ítaca – Uma Vivência Histórica – Cia. Voos [Circo]

Local: Praça Governador “Mário Covas” – Rua Castro Alves, s/nº – Jardim Panorama

Hora: 17h00

29/04 – Catanduva

Oliver Twist – Cia. Um [Infantil]

Local: Bosque Municipal – Rua 3 de Maio, 17

Hora: 15h00

29/04 – Monte Aprazível

Roda de Pólvora – Cia. Danças Claudia de Souza [Dança]

Local: Centro Cultural Ana Maria Ceneviva Berardo – Rua Tiradentes, 1.124

Hora: 21h00

29/04 – Palmares Paulista

Parangolé Graffitti – Teatro de Senhoritas [Teatro]

Local: Centro de Lazer Rua Sete de Setembro, s/nº

Hora: 21h00

Da Redação

Foto – Divulgação/Circuito Cultural Paulista