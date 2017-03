Rede de Cooperação Educativa de Catanduva se reúne na FIPA

Representantes das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), IMES-FAFICA, FATEC, SENAC Catanduva e ETEC Elias Nechar se reuniram dia 28 de março último, às 14h00, no Câmpus Sede da FIPA para discutir projetos na área de ensino superior. Denominada provisoriamente de Rede de Cooperação Municipal, o grupo tem por objetivo a criação de sinergia de trabalho para melhorar a qualidade do ensino superior em Catanduva através da elaboração de projetos.

As reuniões iniciais estão sendo realizadas na sede de cada participante. O Diretor Geral da FIPA, Nelson Jimenes, abriu o encontro, dando boas-vindas, exaltando a iniciativa inédita dos participantes e ressaltando que a instituição já integra rede semelhante na esfera estadual, organizada pelo SEMESP.

Em seguida, o gestor educacional administrativo da FIPA, Prof. Dr. Antônio Carlos de Araújo, falou sobre a Fundação Padre Albino, seu patrono, os departamentos mantidos, a criação das faculdades isoladas e integradas em 2007 e sua estrutura de Núcleos, além dos inúmeros projetos e trabalhos desenvolvidos pelo corpo docente e discente. Após a explanação, os participantes visitaram as instalações do Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do Hospital do Câncer de Catanduva.

Os membros ainda discutiram sobre o nome e a logomarca da Rede e definiram o local da próxima reunião, no dia 02 de maio, no Imes-Fafica. A reunião foi muito produtiva, pois já surgiu parceria entre a FIPA e FAFICA na área de Pós-Graduação.

Ao final do encontro, Lígia Maria da Silva disse que os componentes da Rede devem “pensar naquilo que nos une, no objetivo comum a todos”, que é a Educação.

Do encontro participaram Dr. Nelson Jimenes – Fipa; Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo – Fipa; Profª Drª Silene Fontana – Fipa; Profª Dirce Aparecida Gimeniz – Fipa e IMES; Mauro Tadeu Assi – Fipa/FPA; Prof. Me. Igor Augusto Braz – Fipa; Profª Drª Maria Cláudia Parro – Fipa; Débora Barros – Fipa; Érika Martino – Fipa; Prof. José Cione Neto – Fipa; Profª Jéssica Maria dos Santos – Fipa; Profª Drª Ana Paula Girol – Fipa; Prof. Luís Antonio Bertolo – IMES; Maria Lúcia Miranda Chiliga – IMES; Adriana Barros – Senac; Tiago Pereira – Senac; Cyro José Martins – Senac; Juliane Estela Pierobon – Senac; Thales Maciel Maniezzo – Senac; Lígia Maria da Silva – Senac; Daniel Rodrigo da Silva – ETEC Elias Nechar; Adriana Farinazzo – ETEC Elias Nechar e Rosimar de Fátima Schinello – Fatec.

