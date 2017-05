Radioterapia recebe visita de juízes de Catanduva

Na tarde do último dia 19, juízes do Fórum de Catanduva visitaram o Serviço de Radioterapia da Fundação Padre Albino, que proporcionará a implantação do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).

O Dr. José Roberto Lopes Fernandes, diretor do Fórum, o Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas, Drª Renata Rosa e Dr. Vinícius Abbud foram recebidos pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, e pelo diretor de Captação de Recursos, Prof. Nelson Lopes Martins.

Os juízes conheceram o projeto e foram informados sobre a campanha para o término da obra pelo Supervisor de Relações Institucionais, Carlos Sangiorgi.

Terminada a apresentação, Dr. Amarante informou a eles que a Fundação aguarda a liberação de dois milhões de reais do Governo do Estado e ressaltou que os hospitais da entidade são referência em saúde. Esclareceu que no ano de 2016 o Hospital Emílio Carlos registrou um déficit de seis milhões de reais; o Hospital Padre Albino de três milhões e o Recanto Monsenhor Albino de dois milhões.

O Dr. José Roberto parabenizou a Fundação por tentar viabilizar e buscar concretizar o sonho da instalação da Radioterapia. Mencionou o apoio da Fundação aos projetos do Poder Judiciário, como o Cejusc e a coleta de DNA.

Disse que dentro do que for possível a intenção é colaborar com esse projeto que vai melhorar a saúde de Catanduva e região e tem o apoio da comunidade, que abraçou a causa. Em seguida os juízes visitaram a Radioterapia, onde receberam explicações do Dr. Amarante e do engenheiro civil Edegar Durigan Junior.

O coordenador do curso de Direito da FIPA, Dr. Luís Rossi, também presente, disse que a visita “assinala um Poder Judiciário de novo perfil, não só atento às demandas jurídicas diárias, mas também preocupado com a melhoria das relações sociais da comunidade e revela também um gesto de reconhecimento do Poder Judiciário local em relação ao relevante trabalho social desenvolvido pela Fundação Padre Albino”.

Ainda participaram da visita o Diretor Geral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), Nelson Jimenes, gerente de serviços de saúde do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues; o gerente do Centro de Serviços Compartilhados da Fundação, Reginaldo Donizete Lopes, e os advogados da Fundação Dr. Nelson Gomes Hespanha e Dr. Márcio Fernando Zerbinatti.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA