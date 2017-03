Queima do Alho acontece neste domingo e será beneficente

Neste domingo, dia 02 de abril, a partir das 12 horas, no Recinto de Exposições, o Clube de Rodeio “Os Bravos” realiza mais uma edição da tradicional Queima do Alho. Neste ano, a renda será revertida para entidades de Catanduva, entre elas Fundo Social de Solidariedade, Asilo São Vicente de Paulo, AVCC e HCC.

Os convites estão sendo vendidos antecipadamente na sede do Clube de Rodeio, na loja do Garden Shopping Catanduva e com representantes das entidades beneficiadas.

O cardápio é comida típica, composto por arroz tropeiro, arroz branco, feijão gordo, carne no disco de arado e farofa (paçoca) e será preparado pela Comitiva Saudade do Corredô, de Novo Horizonte. Segundo o presidente do Clube de Rodeio “Os Bravos”, Lino Lima, além de oferecer mais um evento para Catanduva e região, a renda ajudará entidades da cidade.

“A adesão antecipada é R$25,00 e no dia será R$30,00. As bebidas serão vendidas separadamente, também com renda destinada para as instituições. Inclusive, também haverá uma barraca de doces com renda para o asilo”, explica.

A Queima do Alho faz parte da agenda de eventos do Catanduva Rodeo Festival e é aguardada tanto por quem gosta da festa quanto por quem quer ajudar. “Mais uma vez trazemos as entidades para dentro do rodeio. Isso é muito importante, pois conseguimos ajudar aqueles que precisam e que tanto batalham para manter o excelente trabalho realizado ao longo do ano. Além de proporcionar um evento agradável e esperado por aqueles que curtem e admiram o rodeio, colaboramos com quem necessita”, destaca o presidente.

Venda de convites

Os convites podem ser adquiridos na sede do Clube de Rodeio (Rua Olímpia, 1267 – em frente ao Recinto de Exposições), na loja do Garden Shopping Catanduva – próxima ao Cinema e também com os representantes das entidades beneficiadas. Além disso, também serão vendidos na hora, na portaria do evento. “Aproveito para convidar todos os catanduvenses e nossa região para participar da Queima do Alho. Venham comer uma comida típica deliciosa e ajudar as entidades”, finaliza.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa