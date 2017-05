Quatro pessoas morreram por complicações da gripe na região

Desde janeiro, quatro pessoas morreram em decorrência de complicações ocasionadas pela Gripe na região de Catanduva. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do municipio.

Das quatro vítimas, uma era de Catanduva e as demais de outras cidades da região. De acordo com o levantamento, 27 casos positivos foram registrados no município do começo do ano até agora.

Desse total, 16 pacientes são de Catanduva e 11 da região. Três pessoas tiveram H1N1. Outras 20 foram diagnosticadas com o vírus A/H3 Sazonal e quatro com o sorotipo Influenza B. No período, quatro pessoas morreram por complicações provocadas pela Influenza.

Uma das vítimas era de Catanduva e as demais da região. Conforme o levantamento, 47 exames deram negativos para a doença e seis estão sendo investigados.

Vacinação

O Ministério da Saúde prorrogou para até o dia 9 de junho a Campanha de Vacinação contra a Gripe. Confira aqui.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM