“PTN mudará de nome e se aproximará da sociedade”, afirma delegado estadual

O advogado Maicow Braga, delegado estadual do Partido Trabalhista Nacional (PTN), afirma que a agremiação está prestes a passar por uma série de mudanças a partir do mês de março. Uma das mais importantes será a alteração do nome. A legenda passará a se chamar “Podemos”.

Segundo o dirigente paulista, o PTN sempre caminhou ao lado do eleitor, e, agora como “Podemos”, será a agremiação política mais próxima da sociedade brasileira. “Uma de nossas bandeiras será a democracia direta, trazendo o cidadão brasileiro para o centro das decisões do poder”, assegura Braga.

Alicerçado nas bandeiras de democracia direta, transparência e participação popular, o Podemos nasce com expressiva base de representatividade, com 14 deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores nas principais casas legislativas do país. “E com um slogan convidativo: Juntos, Podemos Mudar o Brasil!”

Em São Paulo, o Podemos possui um deputado estadual (Pedro Kaka, que assumiu a vaga de Igor Soares, eleito prefeito de Itapevi) e dois deputados federais: Renata Abreu, principal dirigente nacional da legenda e o médico Dr. Sinval Malheiros, presidente estadual da agremiação.

Inspiração

Segundo Maicow Braga, a escolha do nome vem do desejo da população de fazer parte do processo político e foi inspirado no slogan de Barack Obama na campanha em 2008: yes, we can (sim, podemos). “Muitas decisões internas do partido serão sempre decididas com a população”, explica o delegado estadual.

“Nosso objetivo é ser uma alternativa viável à grave crise de representatividade no Brasil, pois o cidadão não se vê representado pelos partidos e há uma distância muito grande entre o político e o cidadão brasileiro”, acrescenta Braga.

“O PTN vai investir muito em transparência, participação e democracia. Será o primeiro partido brasileiro a seguir os grandes movimentos internacionais. Usaremos muito os mecanismos de comunicação. Em uma época em que todo mundo tem celular com internet, não podemos continuar fazendo campanha na base do santinho”, finaliza.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa