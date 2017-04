PT de Catanduva realiza eleição neste domingo

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Catanduva realizará neste domingo, dia 9, seu Processo de Eleição Direta (PED), ocasião em que os filiados aptos a votar escolherão os novos dirigentes regionais e municipais. Na ocasião, também serão escolhidas as chapas estadual, regional e municipal.

A votação será na Câmara Municipal, das 9h às 17h, e será aberta aos filiados que constarem da lista oficial emitida pelo Diretório Nacional. A presidente do PT de Catanduva, Ana Paula Carnelossi, ressalta a importância da participação da militância no PED.

“Nosso partido e o próprio Brasil atravessam um momento crucial. Precisamos aproveitar esta oportunidade para iniciar nossa reconstrução, inclusive para combater e derrotar as medidas maléficas que estão sendo tomadas pelo governo Temer, como a terceirização e a reforma da previdência”, afirma.

Neste ano, apenas uma chapa se inscreveu para o PED em Catanduva, tendo como candidato a presidente municipal o professor Leandro Alves de Oliveira.

“Procuramos promover uma ampla renovação no diretório, com a abertura de espaço para os jovens e também para as mulheres, que ocupam 50% das vagas disponíveis”, diz Paula.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM