Prova dos Três Tambores reúne elite de competidores no Catanduva Rodeo Festival

Uma das provas mais aguardadas do Catanduva Rodeo Festival 2017 é a dos três tambores, a prova cronometrada que traz emoção e expectativa, com competidores de várias regiões que prometem oferecer um show para o público. Segundo o organizador da prova e membro do Clube de Rodeio “Os Bravos”, Santo Taricano Junior, este ano, além da prova feminina haverá também a prova mirim, reunindo mais de 85 competidores. “Serão distribuídos em torno de R$20.000,00 em premiação. A expectativa é grande, pois teremos grandes nomes competindo em nossa arena”, destaca.

A prova consiste em contornar três tambores em menor espaço de tempo possível, e ganha quem fizer o percurso no menor tempo e sem penalidades.

As inscrições serão realizadas nos dias das provas eliminatórias, que acontecem às 14 horas do dia 21 de abril e às 10 horas do dia 22 de abril. As classificadas correm à noite, diante do grande público. “Temos certeza que este ano será, mais uma vez, uma prova de alta qualidade, com as meninas dando seu melhor e mostrando que as mulheres têm seu lugar nas provas de rodeio”, ressalta.

Além disso, também acontece a prova mirim, com as crianças até 10 anos disputando o melhor tempo. “A prova para os menores faz bastante sucesso e se engana quem pensa que eles correm menos. Alguns deles já competem à altura dos profissionais”, completa Santo.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Imprensa