Promotoria de Justiça quer proibir festas “open bar” em Catanduva

Uma proposta da Promotoria de Justiça, que visa atender pedidos de centenas de pais, ganhou apoio da Prefeitura de Catanduva e de vereadores que reuniram-se nas últimas semanas para traçar medidas de proteção a adolescentes e jovens. A intenção inicial é proibir a realização de festas “open bar” – em que é possível beber à vontade.

O grupo discutiu propostas que possam proteger esse público. A proibição dos eventos open bar foi apontada, por unanimidade, como urgente.

Com o consenso, está sendo elaborado um projeto de lei estabelecendo a restrição, que será encaminhado para análise da Câmara. A minuta, apresentada pelo promotor Carlos Macayochi de Oliveira Otuski, foi debatida na última segunda-feira (22). “Temos que implantar sistemas rígidos. O órgão público precisa assumir suas funções”, opinou.

Participaram das reuniões os vereadores Luís Pereira, Cidimar Porto, Onofre Baraldi, Nilton Cândido, Ditinho Muleta, Ivan Bernardi, Amarildo Davoli, Wilson Paraná, André Beck e Maurício Gouveia. Também acompanharam os encontros membros do Governo Municipal.

A retomada de ações contundentes para o combate ao álcool e drogas foi o tema de reunião liderada pelo promotor Carlos Macayochi com representantes de vários setores da Prefeitura, no mês de abril.

A intenção do representante do Ministério Público é buscar parcerias com a iniciativa privada, criar novos projetos nos bairros para o público jovem, capacitar agentes de saúde, fortalecer a rede de assistência social, ampliar a divulgação do tema nas mídias e retomar as ações de conscientização do Comad – Conselho Municipal Antidrogas.

