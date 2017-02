Projetos sociais na área de informática da FIPA recebem inscrições

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do curso de Administração, oferecem projetos sociais na área de informática para diferentes públicos.

Com 32 vagas, o projeto “ABC da Informática” terá início no dia 07 de março próximo no Câmpus São Francisco. Destinado para adultos, o curso é totalmente gratuito, oferece material didático e tem como objetivo proporcionar aos alunos conhecimento básico em informática para que utilizem recursos do sistema operacional, conheçam o teclado e suas teclas de funções, copiem, apaguem, movam arquivos, acessem navegador de internet, criem e utilizem e-mail, redes sociais, Youtube e façam pesquisa.

O responsável pelo projeto, que funciona desde 2002, Prof. Me. José Claudinei Cordeiro, conta que as aulas são práticas e funcionam no laboratório de informática da unidade todas as terças-feiras das 8 às 10 horas. “Nossa intenção é colaborar para que as pessoas que estão na melhor idade participem dos benefícios da Tecnologia da Informação, usem o computador em suas vidas diárias e tenham uma atividade prazerosa”.

Deficientes visuais

O curso de Administração também desenvolve o projeto “Informática inclusiva para deficientes visuais”, que está com inscrições abertas para 12 vagas. As aulas são gratuitas e ministradas no laboratório de informática todas as quintas-feiras das 8h30 às 10 horas com transporte oferecido pela instituição.

“Queremos proporcionar aos deficientes visuais conhecimento dos aplicativos específicos com sintetizador de voz para que utilizem recursos do sistema operacional, conheçam o teclado e suas teclas de funções, copiem, apaguem, movam arquivos, acessem navegador de internet, redes sociais, Youtube, utilizem e-mail, editem textos e façam pesquisa”, explica o responsável Prof. Me. José Claudinei Cordeiro.

As pessoas interessadas em participar dos projetos devem entrar em contato com a Secretaria do Câmpus São Francisco da FIPA na Rua Seminário, 281, São Francisco, fone 17 – 3311-4800, em Catanduva.

Informática para crianças

Alunos do Educandário São José, de Catanduva, terão aulas gratuitas através do projeto “Informática inclusiva para crianças”, também desenvolvido pelo curso de Administração em parceria com aquela escola. O curso é totalmente gratuito e ministrado todas as terças-feiras das 14 às 15 horas, no primeiro semestre, e das 9 às 10 horas no restante do ano. A primeira aula será no dia 07 de março.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA