Projeto que renegocia dívidas de contribuintes é aprovado em 1ª Discussão

Um Projeto de Lei de autoria do vereador Maurício Gouvea (PV) tem sido aguardado com expectativa pela população. Aprovado em primeira discussão, o PL 01/2017 cria o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIZ. Entre os atrativos da lei, está a facilidade para a negociação e o pagamento de dívidas com o Fisco Municipal em até 36 vezes.

Se aprovada, a lei passa a vigorar tanto para pessoas Jurídicas (empresas) quanto Físicas, e incide sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxas de Serviços Urbanos, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), Contribuição de Melhoria e Taxa de Fiscalização de Funcionamento.

O contribuinte terá o prazo de 90 dias da publicação da lei para aderir ao programa. Em suas explicações pessoais, o vereador diz que o REFIZ vai reduzir de forma significativa a Dívida Ativa do município.

“A medida tem por finalidade propiciar e incentivar a população catanduvense bem como as empresas que estão instituídas neste município, a regularização dos débitos com a Receita Municipal de Catanduva, bem como viabilizar e aumentar incremento da receita do mesmo Município, sabendo que a divida ativa deste Município se encontra e valores alarmantes”, cita o parlamentar.

O projeto será apreciado em segunda discussão na sessão da próxima terça-feira (21). O texto integral pode ser acessado aqui.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM