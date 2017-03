Projeto oferece treinamento gratuito de judô

O curso de Educação Física/Bacharelado das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), através do projeto de extensão “Ensino do Judô”, oferece aulas de Judô para alunos da instituição, funcionários da Fundação Padre Albino e deficientes visuais de Catanduva e região.

A participação no projeto é gratuita e o responsável pelas aulas é o Prof. Me. Cássio Gustavo Santana Gonçalves, docente do curso e faixa preta 1º Dan pela Confederação Brasileira de Judô, que será auxiliado pelo aluno Bruno Nunes Soares Bezerra.

De acordo com informações do coordenador do curso, Prof. Me. Igor Augusto Braz, os treinamentos, iniciados dia 20 último, serão realizados as segundas e quartas-feiras, das 18h00 às 19h00, e as vagas são limitadas. “O objetivo do projeto será a iniciação ao Judô, possibilitando que os participantes aprendam as principais técnicas, conceitos e ensinamentos da modalidade, além de participar de competições universitárias, bem como a inclusão de deficientes visuais em um grupo de treinamento coletivo”, disse Igor.

No período de 10 a 12 de março, no centro Paralímpico da cidade de São Paulo, o Prof. Cássio Gonçalves participou com seus alunos deficientes visuais do Grand Prix Internacional de Judô para Cegos.

O evento contou com a participação de cerca de 170 atletas de 17 Estados e do Distrito Federal, além de outros cinco países – Argentina, EUA, Romênia, Rússia e Suécia. A equipe CAD/IRCT/SMELL, liderada pelo técnico Cássio, sagrou-se campeã na categoria iniciante, com dois ouros e cinco bronzes.

