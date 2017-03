Programação de abril do Sesc foca ações artístico-culturais

Em abril, voltam os cursos criativos do Sesc Catanduva no Espaço de Tecnologia e Artes. Continuando suas ações educativas não-formais, o Sesc proporciona aos interessados uma série de cursos com profissionais locais, no campo das artes, costura, pintura, marcenaria, tecnologia, fotografia, desenho, aquarela e, ainda, mixagem de música. Destinado aos jovens, adultos e idosos, os cursos são inteiramente gratuitos, porém com vagas limitadas; para a inscrição, basta procurar os educadores do espaço de tecnologias e artes do Sesc Catanduva, com a credencial plena ou atividades.

O frequentador recebe o material gratuitamente, mas não deve acumular faltas no curso. Atenção para a idade mínima indicada, que muda de acordo com cada atividade A duração dos cursos para o 1º semestre é de três meses, abril, maio e junho.

PROGRAMAÇÃO

SERIGRAFIA ARTÍSTICA – COM FELIPE LEÃO, ARTE-EDUCADOR

A serigrafia artística é uma técnica de impressão simples e versátil, que não exige equipamentos sofisticados para ser realizada. Estimula a criatividade e possibilita a confecção de estampas em tecidos e em outros tipos de suportes. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Quartas, das 19h às 21h

LAB MAKER – COM DIOGO CUNHA, ARTE-EDUCADOR

Labmaker é um conceito de oficina-laboratório de portas abertas, no qual se pode desenvolver sistemas de tecnologia utilizando Arduino, Impressora 3D e ferramentas. Com foco na experimentação, o Labmaker mescla teoria com a prática livre, para facilitar atividades tecnológicas guiadas pelo instrutor. Serão estudados conceitos de eletrônica básica, programação de arduino, desenhos 3D e outras tecnologias.

Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 12 anos.

01/04 a 30/06. Sábados, das 14h às 16h

PATCHWORK CRIATIVO – COM LILIANE CASSETTI, DESIGNER

Patchwork feito sem costuras, que permite a criação em moldes variados com isopor, no qual se utilizam tecidos aplicados com colagem. A diferença é que esse tipo de trabalho de pachtwork não demanda nenhum tipo de costura, agulhas e linhas, pois os tecidos são basicamente “embutidos” no isopor ou papel pluma, permitindo a criação de várias peças com acabamento adequado. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA. Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Terças, das 14h às 16h

FOTOGRAFIA – CON IVAN ANTONIAZZI ANDREOLI, ARTE-EDUCADOR

Curso de fotografia teórico e prático. Conheça as técnicas fundamentais de captura, edição e armazenamento de imagens digitais. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Quartas, das 19h às 21h

01/04 a 30/06. Sábados, das 14h às 18h

INICIAÇÃO DIGITAL – COM DAVID YAURI, ARTE-EDUCADOR

Curso para introduzir o usuário ao mundo digital, que ensina princípios e os recursos que a tecnologia oferece. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 14 anos.

01/04 a 30/06. Quartas, das 14h às 16h

Módulo I

01/04 a 30/06. Quintas, das 14h às 16h

Módulo II

PINTURA A ÓLEO – COM EDUARDO OBA, ARTISTA PLÁSTICO

Óleo sobre tela é uma técnica de pintura das artes plásticas que se utiliza de tintas a base de óleo aplicadas com pincel, espátula ou outras ferramentas. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Quartas, das 16h às 18h

DESENHO HQ MANGÁ – COM FERNANDO HUEGA, DESENHISTA

Da produção de páginas de mangá, com as dicas de produção de desenhos de mangás e HQ’s, ao passo a passo da rotina de um desenhista. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Quartas, das 19h às 21h

AQUARELA – COM VINICIUS VALEJO, PUBLICITÁRIO

Técnica de pintura na qual os pigmentos são dissolvidos em água, e criam delicados desenhos, com manchas e nuances multicoloridas. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Terças, das 19h às 21h

MARCENARIA CRIATIVA

Curso que explora a arte de produzir móveis e objetos de madeira de maneira conceitual. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas (Turmas II e II). Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Quintas, das 16h às 18h – Turma I

01/04 a 30/06. Sextas, das 19h às 21h – Turma II

CURSO DE DJ – COM DJ JUNINHO

Da mixagem à identificação de batidas por minuto, compassos, scratch e expressão corporal. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 14 anos.

01/04 a 30/06. Domingos, das 14h às 16h

COSTURA ARTÍSTICA – COM KAJSA SALLES, DESIGNER DE MODA

Curso que ensina a arte de transformar peças básicas ou antigas, em roupas únicas e personalizadas. Loca: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA.

Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Terças, das 19h às 21h

DESIGN ARTÍSTICO – COM FERNANDO HUEGA, DESENHISTA

Por meio de softwares livres e criatividade, os alunos terão contato com técnicas de fácil aprendizados que vão estimular seus sentidos artísticos, criando suas próprias obras. Local: ETA – Espaço de Tecnologias e Artes. Disponibilidade: 12 vagas. Inscrições diretamente no ETA. Acima de 16 anos.

01/04 a 30/06. Terças, das 16h às 18h

