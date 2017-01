Programa disponibiliza vagas para pessoas com deficiência e reabilitados pelo INSS

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece nesta semana 46 vagas de trabalho disponíveis para pessoas com deficiência.

Ocupação Local da Vaga Nº de Vagas Trabalhador da manutenção de edificações Catanduva 5 Auxiliar de limpeza Rio Preto 2

Como se cadastrar

Para ter acesso às vagas basta acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, laudo médico com o Código Internacional de Doenças (CID) e Audiometria (no caso de deficiência auditiva). Quem não tiver o laudo será orientado no próprio PAT sobre como proceder para conseguir a documentação exigida. O candidato pode comparecer na sede do PADEF, localizado, na Rua Boa Vista, 170 – 1° andar.

O cadastramento do empregador também poder ser feito pelo do site do Emprega São Paulo ou PAT. Para disponibilizar vagas por meio do sistema, é necessária a apresentação do CNPJ da empresa, razão social, endereço e o nome do solicitante.

Sobre o PADEF

Desde 1995, quando foi criado, o PADEF inseriu mais de 13,5 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O programa oferece avaliação de perfil profissional, orientação quanto ao laudo médico e as exigências do mercado de trabalho, encaminhamento para cursos ou vagas disponíveis, emissão de carteira de trabalho, habilitação do seguro-desemprego e divulgação de oportunidades de emprego. Para os empresários, o programa realiza processo seletivo, orientação para análise de funções e palestras de sensibilização.

Segundo o censo do IBGE 2010, são mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência (23,9% da população). No Estado de São Paulo, existem 9,34 milhões de pessoas com deficiência.

Segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2013, 357.797 mil pessoas com deficiência têm emprego formal no país.

Assessoria de Imprensa da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT/SP)