Programa Direção Segura autua 25 motoristas em São José do Rio Preto

O Programa Direção Segura – ação coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção – autuou 25 pessoas em operação de fiscalização da Lei Seca realizada em São José do Rio Preto entre a noite de sexta e a madrugada deste sábado (8).

Durante a blitz, realizada nas avenidas Philadelpho Manoel Gouveia Neto e Bady Bassitt, foram aplicados, ao todo, 159 testes do etilômetro (popularmente conhecidos como bafômetro).

Dezesseis condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Um desses motoristas ainda responderá na Justiça por crime de trânsito por ter apresentado índice acima de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. Se condenado, poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

Outras nove pessoas foram autuadas por recusa ao teste do bafômetro e também pagarão multa de R$ 2.934,70 e responderão a processo para suspensão da habilitação.

Ação integrada – Lançado no Carnaval de 2013, o Programa Direção Segura integra equipes do Detran.SP, das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla defesa, até que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seja efetivamente suspensa. Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.

Da Redação

Foto – Divulgação/Direção Segura