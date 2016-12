Procura por Lipoaspiração aumenta às vésperas do verão

Com a chegada da estação mais quente do ano, o verão, muitas pessoas querem se livrar definitivamente daquela gordura localizada em alguma parte do corpo. Para alcançar o corpo desejado, muitas recorrem à lipoaspiração, que retira o excesso de gordura acumulada, principalmente no abdômen, quadris e coxas – geralmente é retirado, no máximo, 5% do peso corporal.

Nestas épocas sazonais onde as pessoas ficam mais à vontade para exibir o corpo, a procura pela cirurgia plástica aumenta consideravelmente em aproximadamente 30% entre homens e mulheres. A cirurgia é indicada para os pacientes com gordura localizada que não conseguem eliminar com exercícios físicos e dietas. A lipoaspiração não é considerada um tratamento para obesidade, tampouco para emagrecimento, pois seu principal objetivo é a modelagem corporal e não a eliminação de peso.

Antes de encarar o procedimento, é necessário fazer uma avaliação médica com um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para que ele explique corretamente os procedimentos pré e pós-operação.

Nos três dias que antecedem a cirurgia procure ter uma alimentação saudável, evite participar de festas agitadas, durma cedo e tome bastante água. No dia da cirurgia não se esqueça do período de jejum de oito horas e não tome ou coma nada sem o consentimento do seu cirurgião.

O pós-operatório deve ser seguido corretamente com o uso de medicação prescrita pelo profissional, alimentação de forma fracionada (pequenas porções e diversas vezes), além de ser necessário evitar bebidas alcoólicas ou gaseificadas, massas, pão, mandioca, peixe e frutos do mar e a drenagem linfática é essencial para um resultado mais harmônico e natural.

Com a diminuição da atividade física por 20 dias após a operação, é possível que isso cause ganho de peso ao paciente, por isso é importante evitar excessos. Além disso, a malha elástica é indispensável por um período de 30 dias. Ela deve ser retirada apenas para tomar banho ou para lavar.

Enxerto de Gordura

Neste procedimento é utilizado a própria gordura do paciente que foi aspirada para preencher ou aumentar uma região desejada. A Gluteoplastia de aumento com gordura é o procedimento mais comum para dar volume às nádegas e muito procurado pelos pacientes para aumentar a autoestima e deixar esta parte do corpo ainda mais bonita.

A cirurgia é indicada quando existe uma perda de volume nesta área, associada ou não a atrofia ou queda da gordura total.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM