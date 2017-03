Procon registra 400 atendimentos em fevereiro de 2017

O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) divulga que em fevereiro as reclamações aumentaram 100% com relação a janeiro deste ano, em Catanduva. Ao todo, foram 400 atendimentos no segundo mês de 2017 no órgão.

No topo da lista estão as queixas relacionadas a produtos (eletrodoméstico, celular, computador). Em seguida aparecem as reclamações de telefonia, com 20% dos atendimentos e serviços financeiros, com 11%.

Do total de reclamações, metade é solucionada de imediato, por se tratar de dúvidas prontamente esclarecidas aos consumidores. Para garantir o alto índice, o Procon vem apostando no diálogo entre empresas e consumidores.

Outra parte, em média 25% das reclamações, acaba tendo retorno em um período mais longo, em torno de 60 dias. Aos casos com maior dificuldade de resposta são elaborados processos administrativos que normalmente têm desfecho em audiências. A margem de problema que deixa de ser solucionado não passa de 5% da demanda.

Sobre esses assuntos, o levantamento feito pela unidade local mostrou que os problemas mais frequentes foram cobrança indevida ou abusiva, dúvidas sobre cobrança, descumprimento de prazo e contrato.

Para ser atendido no Procon, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: CPF (cópia), RG (cópia), comprovante de residência (cópia) e a documentação pertinente a reclamação, como número de protocolo, contrato ou cupom fiscal.

O atendimento é realizado na Central de Atendimento 2, no piso térreo da Prefeitura, localizado na praça Conde Francisco Matarazzo, nº. 1, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

Foto – Divulgação/Arquivo NM