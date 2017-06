Procon: preço dos produtos deve estar visível ao consumidor

O Procon de Catanduva faz um alerta aos consumidores: exija seus direitos no que diz respeito à etiquetagem dos produtos expostos à venda. De acordo com o órgão local, boa parte dos estabelecimentos comerciais descumpre a determinação do Código de Defesa do Consumidor e não torna visível o preço das mercadorias.

Levantamento do Procon constatou que a irregularidade é encontrada, principalmente, em conveniências de postos de combustíveis e nas lojas do shopping. O preço, de acordo com a exigência do CDC, deve estar visível por meio de etiquetas afixadas nos produtos. O mesmo vale para mercadorias expostas em vitrines.

Nos estabelecimentos em que o consumidor tem acesso direto ao produto, sem a intervenção do comerciante (supermercados, por exemplo), o preço deve ser exposto no produto ou através de código referencial ou código de barras. No caso do código de barras, a loja deve dispor de equipamentos de leitura ótica para consulta de preço.

Além disso, em caso de divergência de preço para o mesmo produto entre os sistemas de informação utilizados pelo estabelecimento (etiqueta e leitor ótico, por exemplo), o consumidor pagará o menor deles.

Regra para produtos

A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, dentre outros, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM