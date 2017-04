Procon: Pesquisa de preços de produtos de Páscoa encontrou diferença de até 172% no mesmo produto

Levantamento feito pelos Núcleos Regionais da Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo de São Paulo, constatou que o valor pago por um mesmo produto de uma mesma marca pode variar muito entre os estabelecimentos. A maior diferença encontrada foi de 172%. Em Marília um ovo de Páscoa Galak de 210g da Nestlé custava R$ 12,85 em uma loja e em outra, R$ 34,99.

Nas barras de chocolate a maior diferenciada encontrada foi de 106,19% em Araçatuba. As barras Choco & Biscuit, Ovomaltine e Extra Cremoso de 110g da Hershey’s foram encontradas por R$ 3,39 em um estabelecimento e por R$ 6,99 em outro. Também foram pesquisados preços de bolos de Páscoa e bombons, onde foram entradas diferenças de 47% em Jundaí e de 117% em Sorocaba, respectivamente.

Ao todo foram visitados, entre os dias 17 e 22 de março, 90 estabelecimentos comerciais distribuídos nos municípios de Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Mongaguá. Os Procons Municipais de Jundiaí, Campinas, Santos, São

Vicente, Guarujá, Mongaguá e Praia Grande participaram da pesquisa.

Entre os ovos, a maior diferença constatada foi de 106,57% no ovo de Páscoa ao leite de 150g da Arcor, cujo preço variou de R$ 15,97 a R$ 32,99. Nos preços dos bombons a maior diferença encontrada foi de 93,33% na caixa com 8 unidades de 100g da Ferrero Rocher, que custava R$ 10,34 em um estabelecimento e R$ 19,99 em outro. A maior variação nas barras de chocolate foi de 73,99% e nos bolos de páscoa de 43,98%. Veja aqui a pesquisa completa.

Dicas e orientações

De acordo com o Procon, é importante que o consumidor verifique com atenção o prazo de validade, a composição e o peso líquido do produto. Ovos de Páscoa que trazem brinquedos em seu interior devem apresentar em sua embalagem a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”.

Também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, frase que informe que não existe restrição de faixa etária. O brinquedo deve ter o selo do Inmetro em sua embalagem, identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço), importador (caso o brinquedo seja importado), instruções de uso e de montagem, e eventuais riscos que possam apresentar à criança.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM