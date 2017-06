Procon alerta para golpes em compras por telefone e internet

O Procon de Catanduva alerta para um novo golpe na cidade, revelado por meio de oferta de anúncio em lista telefônica. De acordo com o órgão, que recebeu a denúncia, as empresas oferecem o anúncio gratuito na lista e, posteriormente, enviam um e-mail com o contrato – fechando o negócio.

“Ocorre que o contrato prevê, em um dos artigos, a cobrança de 12 parcelas no valor de R$ 180 – valor este que não havia sido citado em nenhum momento durante a negociação”, informa a coordenadora do Procon local, Beatriz Trigo.

O mesmo tipo de golpe, segundo ela, pode ocorrer também pela Internet. Apesar de cômodo e, muitas vezes, bastante vantajoso, existem alguns cuidados necessários na hora de escolher o comércio eletrônico para a aquisição de um produto.

“Problemas com prazo de entrega, fraudes e até estelionato estão entre as principais reclamações de consumidores”, ressalta.

A recomendação do Procon é para que, antes de finalizar a compra – seja por telefone ou Internet, o interessado busque informações sobre a loja e a credibilidade dela junto aos clientes e sites de reclamações.

Fazer buscas pela Internet, obtendo informações com outras pessoas que já tenham utilizado o site em questão, também é uma alternativa.

Recomendação

No caso de compras realizadas por meio de comércio eletrônico, a orientação do Procon é para que o consumidor guarde todos os dados da negociação: número do protocolo, confirmação do pedido, mensagens trocadas com o fornecedor e outras informações que comprovem a compra e suas condições. Isso facilitará o processo de reclamação, caso ocorra algum imprevisto.

Da Redação