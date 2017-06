Procon alerta: Código de Defesa do Consumidor é gratuito

O Procon de Catanduva faz um alerta aos comerciantes para a venda ilegal de exemplares do Código de Defesa do Consumidor. O livro, de acordo com o órgão, é disponibilizado gratuitamente a consumidores e fornecedores.

A norma, além de outros materiais, pode ser adquirida no posto do órgão, situado na Central de Atendimento 2, no térreo do prédio da Prefeitura, ou na unidade do Bom Pastor. “Nem o Procon, tampouco a Prefeitura, autoriza a venda do CDC, nem sequer compactua com tal atitude em ludibriar os comerciantes”, informa.

Em março deste ano, um homem se passando por funcionário do órgão abordou comerciantes no município a fim de vender o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O indivíduo, inclusive, afirmava que havia risco de autuação pela administração municipal para quem não comprasse o exemplar.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM