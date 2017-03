Processo seletivo para profissionais da UPA é marcado pela ausência de candidatos

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Catanduva deu início ao processo seletivo para contratação de Técnicos de Enfermagem e Auxiliar de Serviços Gerais. Entretanto, muitos candidatos que confirmaram participar do processo, não compareceram.

O gestor da unidade, Giovani Carvalho, explica que os currículos selecionados foram entregues na recepção da unidade ao longo do tempo. O fato gerou um banco de currículos para serem analisados com o surgimento de novas vagas.

Na primeira avaliação para as duas vagas de Técnico de Enfermagem, foram chamados os candidatos que não possuíam outro emprego e com disponibilidade de horário. De 25 currículos, 15 foram selecionados para a primeira fase e confirmaram presença. No entanto, apenas 8 compareceram.

O mesmo ocorreu com os candidatos às duas vagas de Auxiliar de Serviços Gerais: apenas 5, de 12 confirmados, compareceram.

“Nos surpreendeu a ausência dessa grande parte dos candidatos confirmados. Frente a crise e o desemprego é espantoso se deparar com essa situação, o que acaba, automaticamente, selecionando os candidatos”, analisa Giovani Carvalho.

Processo

Para trabalhar na UPA, o candidato passa por uma prova escrita e, caso aprovado, pela entrevista presencial, garantindo a qualificação e nível técnico dos profissionais contratados para atender a população, além de ser um método justo que assegura a participação de todos os interessados.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa