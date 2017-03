Presidente espanhol visitará o Brasil em abril

O presidente da Espanha, Mariano Rajoy, fará uma visita oficial ao Brasil nos dias 24 e 25 de abril, informou hoje (10) o porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola. Segundo Parola, além de tratarem de temas como comércio, investimentos, cooperação em ciência, tecnologia e inovação, os dois presidentes negociarão acordos envolvendo o Mercosul e a União Europeia.

“Em seguimento ao encontro que mantiveram em setembro último à margem do G20 [grupo das 20 maiores economias do planeta], na China, os mandatários tratarão também dos desafios da conjuntura internacional. Como tem dito o presidente Temer, a resposta do Brasil a um mundo de incertezas e tendências isolacionistas será sempre mais diálogo, mais integração”, disse o porta-voz.

Rajoy irá também a São Paulo, onde participará de encontros com empresários, políticos e acadêmicos brasileiros e espanhóis. Segundo o Palácio do Planalto, no ano passado, o comércio entre o Brasil e a Espanha foi de mais de US$ 5 bilhões. “A Espanha está entre os maiores investidores individuais no Brasil. Entre os países emergentes, o Brasil é hoje um dos principais investidores na Espanha”, acrescentou Parola.

Paulo Victor Chagas e Pedro Peduzzi – Repórteres da Agência Brasil