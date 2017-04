Presidente da Câmara diz ter sido vítima de assalto

O presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Aristides Jacinto Bruschi (PEN), usou as redes sociais onde narra ter sido vítima de um assalto na madrugada desta terça-feira (11).

Bandidos fortemente armados teriam invadido a sua residência, feito sua família refém e roubado R$ 2 mil. Os ladrões fugiram em um veículo modelo HB-20, que foi encontrado na Rua XV de Novembro.

Ari disse que os bandidos usaram de extrema violência durante a ação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Confira nota divulgada pelo vereador:

ESCLARECIMENTO

Venho aqui esclarecer alguns fatos que ocorreram recentemente, para evitar boatos e especulações. Na madrugada de hoje, por volta das 5h00, tive minha casa invadida por criminosos, que mantiveram a mim e minha família sob a mira de suas armas. Com uso de violência, fui obrigado a entregar pertences e cerca de R$ 2.000,00 que tinha em casa, para pagamento de contas. Por fim, percebendo que não tinha grandes posses ou valores, empreenderam fuga, levando o automóvel HB20, encontrado logo em seguida nos altos da rua Quinze de Novembro. Graças a Deus estamos todos bem e nos restabelecendo do “susto”.Quero agradecer a presteza com que fui atendido pela Polícia Militar e Civil, e ao grande número de pessoas que nos procuraram preocupadas com o ocorrido.

Obrigado!

Enfermeiro Ari

