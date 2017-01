Prefeitura vacina contra febre amarela após localizar macaco morto

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Saúde, está mobilizada em vacinar os moradores das proximidades da usina São Domingos contra febre amarela. A medida foi tomada depois de um macaco ter sido encontrado morto nessa região da cidade, perto de um ponto de ônibus, no sábado, dia 21.

Diante dos recentes casos de febre amarela em macacos doentes em outras cidades, medidas preventivas foram tomadas pelo setor. Amostras de sangue foram enviadas no mesmo dia para análise em laboratório de São José do Rio Preto. O resultado do exame irá apontar se o animal morto estava com a doença. Por enquanto, o registro é tratado como suspeito para febre amarela.

O trabalho de vacinação teve início pela rodovia Vicente Sanches nesta segunda-feira, 23. Amanhã, a imunização será realizada na usina, em parceria com a equipe de saúde do trabalhador do local. Na ocasião, a equipe de saúde itinerante também irá checar as cadernetas de vacinação dos funcionários.

Caso haja necessidade, a Secretaria de Saúde não descarta prolongar os bloqueios por mais dias da semana. A área onde o macaco foi encontrado é considerada de risco por estar perto de matas e distante da área urbana. Neste ano, este é o primeiro registro de macaco encontrado morto em Catanduva.

Desde os primeiros sábados deste ano, equipes da Secretaria de Saúde estão envolvidas na busca ativa da população que vive nesta área. O trabalho com essa finalidade acabou interrompido no último final de semana por conta do mau tempo. A ação será repetida no próximo sábado, dia 28 de janeiro.

