Prefeitura propõe reajuste de 4,76% aos servidores

A Prefeitura de Catanduva apresentou ao Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos de Catanduva (Simcat) a proposta de reajuste de 4,76%, conforme variação de 4,7588% do IPCA nos últimos 12 meses, de março de 2016 a fevereiro de 2017. O teto fixado pela administração já leva em conta o ritmo de economia traçado desde janeiro.

“Com relação às questões orçamentária e financeira, é certo que ambas não comportam pagamento superior, fato este comprovado através do disposto no Decreto n° 7.032, de 13 de janeiro de 2017”, atesta a Secretaria Municipal de Finanças, fazendo menção ao Decreto de Calamidade Financeira, que oficializou mais de R$ 60 milhões em dívidas.

Nos cálculos do setor, foi levada em conta a real situação encontrada pela administração neste ano, como o alto nível de endividamento de curto prazo, advindo do exercício de 2016, que afeta gravemente a execução orçamentária e financeira do exercício de 2017. “Comprometendo a continuidade dos serviços públicos essenciais e demais despesas.”

O Simcat ainda não se manifestou sobre a proposta.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM