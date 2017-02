Prefeitura interrompe horário estendido nas escolas de educação infantil

A partir do dia 2 de março, as escolas de educação infantil que funcionavam em período integral na Rede Municipal de Educação em Catanduva vão retomar o modelo tradicional. A alteração foi divulgada em um comunicado enviado pela Prefeitura.

De acordo com a nota, a definição veio após levantamento que apontou baixa frequência de alunos e a possibilidade de economizar até R$ 600 mil/ano.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Catanduva concluiu mais um levantamento em busca de redução de custos e decidiu suspender o horário estendido nas escolas de educação infantil de período integral, retomando ao modelo tradicional, com encerramento das aulas às 17 horas. A medida possibilitará economia superior a R$ 600 mil anuais. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, a quantidade de alunos que usufruía do benefício era pequena nos anos anteriores – a grande maioria dos pais sempre buscou os filhos às 17 horas. A mudança na grade escolar terá início no dia 2 de março.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM