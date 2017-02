Prefeitura diz que realiza limpeza de contêineres três vezes por semana

A Prefeitura de Catanduva encaminhou nota para o Notícia da Manhã a respeito do flagra registrado por um leitor sobre lixo acumulado em um contêiner na Praça do Aeroporto. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, os equipamentos encontram-se limpos. Leia a nota na íntegra:

A Prefeitura de Catanduva informa que, em vistoria realizada no local, verificou-se, por meio de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, que os equipamentos (lixeiras e contêineres) encontram-se limpos. O esvaziamento do contêiner é realizado três vezes na semana: às terças, quintas e sábados; já das lixeiras, é realizado diariamente. Vale ressaltar que, durante a vistoria, não foi constatada a presença de quaisquer animais. A possível existência dos mesmos pode ser decorrente do despejo irregular de resíduos orgânicos fora do local adequado disponibilizado pelo município.

A matéria com a reclamação você por ler aqui.

Foto – Divulgação/Colaboração/ Leitor WhatsApp