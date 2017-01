Prefeitura decreta Estado de Calamidade Financeira; dívida pode passar dos R$ 60 milhões

A Prefeitura de Catanduva decretou, neste sábado (14), Estado de Calamidade Financeira das contas públicas. O documento, assinado ontem (13), está na edição de hoje do Imprensa Oficial. A dívida ultrapassa a casa dos R$ 46 milhões, além de R$ 14 milhões que ainda não foram processados.

Segundo informações do decreto, o “endividamento afeta gravemente a execução orçamentária e financeira do exercício de 2017, comprometendo a continuidade dos serviços públicos essenciais, significativo aumento de gastos públicos, especialmente com pessoal, verificados nos exercícios anteriores e as ações pertinentes à manutenção das despesas administrativas, estão a merecer total atenção por parte dos diversos organismos geradores e constituidores de despesa no âmbito da administração pública”, consta no documento.

Desta forma, a Prefeitura estabeleceu um Gabinete de Crise, que dá total autonomia as secretarias de Planejamento e Informática, Finanças, Administração e Negócios Jurídicos, de “intervirem em todas as demais Secretarias Municipais e promoverem os ajustes necessários com a devida autorização do Sr. Prefeito”.

O decreto também prevê que durante o Período de Calamidade está proibida a realização de quaisquer despesas “que possa o município se abster das mesmas, tais como: eventos, gratificações desnecessárias, horas extras ou outro tipo de despesa que venha a prejudicar as principais despesas como a folha de pagamento, saúde e educação”. O Estado de Calamidade terá a duração de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180.

O Imprensa Oficial, publicado com 126 páginas, traz ainda a lista completa dos fornecedores que a Prefeitura não regularizou a situação financeira durante o exercício de 2016. A edição de hoje pode ser acessada aqui.

