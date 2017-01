Prefeitura confirma troca na Secretaria de Educação

A Prefeitura de Catanduva confirmou na tarde de hoje (31) a exoneração do professor Edmilson Marques do cargo de secretário de Educação. A saída do profissional teria relação com perdas salariais que prejudicariam sua aposentadoria. O cargo passa a ser ocupado pela educadora Sandra Bonifácio.

A Prefeitura encaminhou nota para a imprensa confirmando a mudança. Veja abaixo:

COMUNICADO

A Prefeitura de Catanduva comunica a exoneração do professor Edmilson Marques do cargo de secretário da Educação, a pedido, devido a perdas salariais que prejudicariam sua aposentadoria. Para a vaga, será nomeada a educadora Sandra Bonifácio.

A portaria com a exoneração de Edmilson Marques e a nomeação de Sandra Bonifácio devem ser publicadas na edição desta quarta-feira (01) do Diário Oficial.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM