Prazo para regularizar parcelamentos é prorrogado até dia 28

A Prefeitura de Catanduva prorrogou o prazo para que os contribuintes que possuem parcelamentos com pagamentos em atraso regularizem sua situação. A nova data é 28 de abril e foi fixada pela Secretaria de Finanças. Com base na legislação, o não pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, faz com o parcelamento seja rompido.

“Os contribuintes que não acertarem sua situação e permanecerem com três ou mais parcelas em atraso terão o parcelamento cancelado pela Prefeitura. Com isso, serão reincorporados integralmente todos os débitos com acréscimos legais”, frisa a secretária de Finanças, Solange Variani Fonseca.

Execução fiscal

A Prefeitura comunica, ainda, que débitos em atraso do exercício de 2016 serão encaminhados para execução fiscal após o mês de abril. Para pagar ou parcelar suas dívidas, e evitar os custos da cobrança judicial, o munícipe deve procurar a Central de Atendimento, no térreo do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM