Portal do TCE incentiva cidadão a acompanhar gastos públicos municipais

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou uma nova uma ferramenta desenvolvida para auxiliar o cidadão a exercer de forma efetiva o controle dos gastos dos municípios paulistas. A ferramenta está disponível no portal institucional da Corte de Contas no endereço www.transparencia.tce.sp.gov.br.

Através de uma linguagem clara e análises simples de informações, o Portal da Transparência Municipal utiliza novos conceitos de interatividade, usabilidade e aderência aos padrões de dados abertos, que facilitam o acesso a dados financeiros e contábeis dos municípios paulistas.

A partir de um único local de acesso agora é possível consultar diversas informações do município, entre outras, receitas arrecadadas, gastos com saúde per capita, despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida, despesas com gêneros alimentícios e combustíveis utilizados na Educação.

Para a Corte de Contas, a ferramenta é um incentivo para que os cidadãos monitorem e acompanhem de perto a gestão pública nas cidades paulistas. “É um instrumento que possibilita ao munícipe acompanhar e se integrar com os atos públicos e gastos promovidos pela administração pública”, argumentou o Presidente do TCE, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho.

Sob gestão do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), o portal foi desenvolvido em conjunto pelos setores de Informática e Comunicação do TCE e unificou o conteúdo de 2 (duas) áreas já existentes no site do TCE – o Portal do Cidadão e o Sistema de Informações da Administração Pública (SiapNet).

Fonte – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo