Pólo turístico regional, Olímpia é opção para férias de janeiro

Para uns, férias de janeiro são sinônimo de diversão de sol a sol em turma, seja família ou amigos. Se for na água e com adrenalina, melhor ainda! Para outros, é o mês para o merecido descanso após um 2016 inteiro de trabalho, de estudo ou de ambos. E, ao mesmo tempo, um período para repor as baterias para enfrentar mais um ano que está começando. Pois Olímpia é um destino que propicia tanto diversão – lá está o Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina – quanto descanso já que dispõe de resorts estruturados para o conforto e a tranquilidade das famílias. E, em breve, começa a funcionar o segundo parque aquático da cidade, o Hot Beach Olímpia.

Localizada no interior de São Paulo, ao lado de São José do Rio Preto, Olímpia fica em região de muito sol e de temperaturas que, no verão, facilmente batem os 30 graus. Quem viaja em família ou em grupos de amigos facilmente ajusta interesses: crianças e adolescentes, geralmente, querem é curtir o parque aquático o dia inteiro para aproveitar ao máximo os brinquedos. Para quem a pedida é descansar, meios de hospedagem como o Celebration Resort Olímpia e o Thermas Park Resort & Spa são a indicação para passar o dia na piscina e relaxar completamente na sauna e no spa.

O moderno Celebration Resort Olímpia é completo em lazer e conta com recreação infantil. As piscinas do valem o dia todo de diversão. São três – uma de borda infinita, outra com hidromassagem e uma exclusiva para as crianças – todas, naturalmente aquecidas. Das piscinas, se desfruta do mais belo por-do-sol de Olímpia. É o programa para os fins de tarde! O resort dispõe de Fitness Center Reebok, uma academia com aparelhos de última geração, sauna a vapor e moderno spa.

O resort recebe a criançada de braços abertos. Conta com Espaço Kid´s e treinada equipe de recreação que desenvolve atividades lúdicas e pedagógicas que garantem a alegria do público infantil. Dispõe de Copinha da Mamãe com berçário, fraldário duchinha quente, minipias e vasos sanitários adequados para as crianças. Para os mais crescidos, o lugar é o Espaço Teen, com videogames de última geração.

Outra opção de hospedagem é o Thermas Park Resort & Spa, eleito várias vezes o melhor resort de Olímpia pela Editora Abril e com diversas outras premiações. É um resort boutique que dispõe de toda infraestrutura de lazer e conforto com exclusividade, privacidade e charme. Com 48 apartamentos dispostos em área com muito verde, propicia aos hóspedes a sensação de estar quase em casa e, ao mesmo tempo, tratamento diferenciado, com uma equipe treinada para proporcionar tranquilidade e bem-estar. É a opção em Olímpia para quem busca individualidade, mas não abre mão de conforto.

As acomodações são amplas e aconchegantes, perfeitas para o descanso e relaxamento. O Thermas Park Resort & SPA tem três piscinas com hidromassagem, piscina rasa para crianças pequenas e Clubinho das Crianças, um espaço aquático com balde gigante e escorregador. Tudo o que o público infantil quer num resort! Dispõe de quadra de areia, academia, estúdio de pilates e charmosos gazebos ao lado das piscinas. Também conta com espaço especial para as mulheres, saunas e um renomado spa, um convite ao relaxamento através de vários tipos de massagens.

Aliás, espaços para relaxar é o que não faltam no resort. Com um paisagismo que traz a natureza para dentro do resort, com diversidade de plantas e espelhos d´água, é possível inclusive observar pássaros se alimentando nas árvores frutíferas. Típica cidade do interior, com pouco mais de 50 mil habitantes, Olímpia é acessada por estradas duplicadas e seguras, item importante para uma viagem de carro com a família.

