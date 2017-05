Polícia prende mais dois suspeitos de participação no atentado em Manchester

A polícia do Reino Unido informou nesta quinta-feira (25) que prendeu mais dois homens na região metropolitana de Manchester, suspeitos de envolvimento no atentado da última segunda-feira (22), que deixou 22 mortos e 64 feridos, entre eles muitas crianças. Com isso, subiu para oito o número de detidos desde o início das investigações. A informação é da Agência EFE.

Uma dessas pessoas foi presa depois que os agentes fizeram uma operação em um endereço de Withington, também em Manchester, Os agentes confirmaram a prisão do segundo homem, que ocorreu em outra região metropolitana de Manchester, que não foi divulgada. Além disso, eles afirmaram que a mulher detida ontem (24), no norte da cidade, foi colocada em liberdade.

Na última terça-feira (23), a polícia prendeu em Manchester um dos irmãos de Salman Abedi, o terrorista suicida que explodiu um artefato de fabricação caseira na saída do show da cantora norte-americana Ariana Grande.

A polícia britânica suspeita que o terrorista tinha uma rede de apoio para fazer o ataque.

Da Agência EFE, por meio da Agência Brasil