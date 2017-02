Polícia prende acusados de assassinato em comunidade terapêutica

Homens foram encaminhados ao Plantão Policial, e posteriormente, para a Cadeia Pública

A Polícia Militar de Catanduva prendeu, no início da tarde de ontem, dois homens acusados de terem assinado com golpe de canivete R. C. R., 30 anos. O crime teria sido cometido dentro de uma casa terapêutica.

De acordo com informações da PM, policiais militares do 30º BPM/I, receberam a informação de que E.C.C.A de 32 anos e E.J.F de 31 anos, haviam matado R.C.R de 30 anos, com um canivete.

Após os autores fugirem do local, a equipe policial iniciou diligências e os encontraram algumas horas depois. Eles foram encaminhados ao Plantão Policial e recolhidos à Cadeia Pública.

Segundo a PM, o crime teria sido cometido após uma discussão entre os três. A vítima foi atendida pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Padre Albino, onde não resistiu aos ferimentos.

Os acusados foram presos em flagrante pela Polícia Civil e vão responder pelo crime de homicídio.

Da Redação

