Polícia Militar prende duas pessoas e esclarece roubos a residências

Nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2017, policiais militares do 30ºBPM/I, em patrulhamento direcionado efetuaram a prisão de dois infratores da lei, sendo um preso pela cidade de Catanduva/SP e outro pela cidade de Pindorama/SP.

Por volta das 14h45min, do dia 31 de janeiro, D.P.M de 29 anos, foi preso pela rua José Martins, bairro Pachá 2 em Catanduva/SP. Em revista ao veículo de cor prata que o mesmo conduzia, marca Honda, modelo Fit, foi localizado um cartucho .380 deflagrado e durante a abordagem esse declarou sua participação em roubos ocorridos em datas anteriores, sendo apreendido seu veículo.

No dia 1 de fevereiro de 2017, por volta das 02h50min, policiais militares do 30ºBPM/I também lograram prender W.R.R, pela rodovia Alfredo Jorge, Km 6, em Pindorama/SP, sendo localizados em seu poder cinco invólucros de crack, um invólucro de maconha, R$ 60,00 (sessenta reais em espécie), um aparelho celular e uma corrente aparentando ser ouro, confessando que a mesma era proveniente do roubo ocorrido em uma residência de Catanduva/SP no último dia 28 de janeiro de 2017 (sábado), além de declarar sua participação em outros roubos ocorridos neste município.

“Cabe enaltecer que a prisão de ambos os infratores contribuirá em muito para a elucidação dos outros crimes dessa mesma natureza ocorridos”, ressaltou o comando da corporação.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM