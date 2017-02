Polícia Militar de Catanduva emite nota sobre interdição do Sílvio Salles

A Polícia Militar de Catanduva encaminhou, na manhã desta quarta-feira, nota sobre os fatos que levaram a interdição do Estádio Sílvio Salles. A nota fala em ‘inércia’ por parte da direção do clube em não atender as exigências de segurança da corporação.

Confira na íntegra:

Nota a imprensa

Em atenção as recentes notícias veiculadas nos órgãos de imprensa, versando sobre a reprovação das condições do Estádio Silvio Sales pela Polícia Militar e a consequente interdição pela Federação Paulista de Futebol para sediar jogos do Campeonato Paulista da Série A-3, no que compete ao 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior cabe esclarecer conforme abaixo segue.

Em 27 de outubro de 2016 foi realizada uma vistoria nas instalações do referido estádio pela Polícia Militar, sendo emitido o Laudo de Segurança com parecer “Reprovado” em 10 de novembro de 2016 e entregue ao responsável pela administração do estádio em 16 de novembro de 2016. Cabe, ainda, destacar que tal vistoria, realizada por três oficiais PM do 30º BPM/I (tecnicamente habilitados para tal função), foi acompanhada na íntegra pelo Presidente do Grêmio Catanduvense de Futebol, que desde então tomou conhecimento das irregularidades apontadas.

Acrescenta-se, também, que desde aquela data foram criteriosamente descriminadas no Laudo de Segurança as inconformidades constatadas e a ausência da documentação necessária que resultaram na reprovação das condições de funcionamento do estádio.

Consta, ainda, no referido Laudo de Segurança o agendamento de uma nova vistoria pela Polícia Militar para o mês de janeiro de 2017, havendo, portanto, um período para que os responsáveis regularizassem as inconformidades indicadas.

Em 26 de janeiro de 2017, portanto decorridos 90 dias da primeira vistoria, foi realizada nova inspeção no Estádio Silvio Sales, igualmente acompanhada pelo Presidente do Grêmio Catanduvense de Futebol, que desde então foi cientificado que novamente foram constatadas inconformidades e a ausência da documentação necessária que mantiveram a reprovação das condições de funcionamento do estádio. Aqui, cumpre esclarecer que as irregularidades constatadas, em sua maioria, foram idênticas às inicialmente apontadas na vistoria do dia 27 de outubro de 2016, evidenciando a inércia por parte dos responsáveis em sanar a questão.

Com efeito, foi emitido um novo Laudo de Segurança em 31 de janeiro de 2017, mantendo o parecer “Reprovado”, cujo expediente foi entregue ao Presidente do Grêmio Catanduvense de Futebol em 13 de fevereiro de 2017, data essa em que foi solicitada uma nova inspeção, contudo sem a apresentação da necessária documentação.

Por derradeiro, apenas na manhã de hoje (15 de fevereiro de 2017) foi entregue na sede do 30º BPM/I alguns documentos pertinentes ao evento que serão objeto de análise.

Mais uma vez, enaltecemos que o assunto em questão se reveste de grande importância e que a observância pela Polícia Militar da legislação em vigor que disciplina o assunto trata-se de um dever, em especial com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana.

Catanduva, 15 de fevereiro de 2017

Comando do 30º BPMI

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Catanduvense